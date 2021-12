Gratentour café / médiathèque de Gratentour Gratentour, Haute-Garonne Scène ouverte café / médiathèque de Gratentour Gratentour Catégories d’évènement: Gratentour

café / médiathèque de Gratentour, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Objectif : permettre à tout un chacun de pouvoir « dire », « crier », « susurrer », « murmurer », « donner » un texte lu ou su ! Seul à 2, à 3, entre amis, en famille… Avec mise en scène ou tout simplement ! Vendredi 21 janvier : – Arrivée possible à toute heure de la soirée et inscription sur papier – Tirage au sort toutes les heures de 8 noms – Montée à la médiathèque avec le public – « Récital » – Retour au café Précisions : – Tout type de texte : poésie, théâtre, chanson, livre, recette, création… – Maximum 5 minutes – Attention aux jeunes oreilles !! Scène ouverte café / médiathèque de Gratentour 17 place de la mairie Gratentour Gratentour Haute-Garonne

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T23:30:00

