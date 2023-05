Scène ouverte : Bouquet garni Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Scène ouverte : Bouquet garni Bibliothèque Parmentier, 17 juin 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Ils sont de retour ! Le groupe « Bouquet garni » revient sur notre scène ouverte avec ses chansons originales en français pour votre plus grand plaisir ! Dans le cadre de sa scène ouverte, la bibliothèque Parmentier reçoit à nouveau le groupe Bouquet garni qui se fera un plaisir de vous présenter en live son album « Promesses » sorti en décembre 2021. Venez découvrir des chansons originales en français aux textes percutants et poétiques sur des musiques aux thèmes variés, le samedi 17 juin à 16h !

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : 01 55 28 30 15 bibliotheque.parmentier@paris.fr

