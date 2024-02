Scéne ouverte / Bœuf 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, samedi 17 février 2024.

Scéne ouverte / Bœuf Venez avec vos mains, votre instrument et advienne que pourra ! JB sera au Sax, clavier électronique dispo sur place. (inscriptions recommandée sur insta, facebook ou par téléphone) Samedi 17 février, 20h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:00:00+01:00

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer

