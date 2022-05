Scène ouverte bluegrass and old time – Café de la forge

2022-05-13 – 2022-05-13 A 19h30, le vendredi la scène est ouverte au café de la Forge.

Animée par Jean-Charles et Linda, la scène sera dédiée à la musique américaine. Apportez vos instruments ! A 19h30. A 19h30, le vendredi la scène est ouverte au café de la Forge.

