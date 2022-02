Scène Ouverte Beer District Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Scène Ouverte Beer District, 9 février 2022, Marseille. Scène Ouverte

Beer District, le mercredi 9 février à 20:30

Scène Ouverte ! Ramenez votre instrument favori et venez nous faire hocher la tête ! Gabriel Marquina sera présent pour échanger avec vous et evidement jouer de la bonne musique !

Entrée libre

♫♫♫ Beer District 4 Rue de la République 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T20:30:00 2022-02-09T23:30:00

