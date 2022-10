Scène ouverte : Bateau libre Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Scène ouverte : Bateau libre Charleville-Mézières, 19 octobre 2022, Charleville-Mézières. Scène ouverte : Bateau libre

21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières

2022-10-19 – 2022-10-19 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières Ardennes Charleville-Mézières La MCL met en place un cycle de Scènes Ouvertes permettant à des artistes amateurs de présenter dans les conditions réelles du spectacle vivant leurs productions collectives ou individuelles dans des domaines artistiques variés.Au programme de cette soirée sur la scène « Bateau Ivre » de la MCL diverses productions artistiques mêlant chant, musique, théâtre, poésie et danse seront présentées.Pour en savoir plus +33 3 24 33 31 85 http://mclmaboheme.com/ 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse 21, rue d'Aubilly Ville Charleville-Mézières lieuville 21, rue d'Aubilly Charleville-Mézières

Scène ouverte : Bateau libre Charleville-Mézières 2022-10-19 was last modified: by Scène ouverte : Bateau libre Charleville-Mézières Charleville-Mézières 19 octobre 2022

Charleville-Mézières