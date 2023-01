Scène ouverte/ bal trad gratuit Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord

Scène ouverte/ bal trad gratuit Brantôme en Périgord, 3 février 2023, Brantôme en Périgord . Scène ouverte/ bal trad gratuit Salle RPA avenue du 8 mai 1945 Brantôme en Périgord Dordogne avenue du 8 mai 1945 Salle RPA

2023-02-03 20:00:00 – 2023-02-03 23:00:00

Dordogne Scène ouverte-Bal gratuit de danses traditionnelles avec le duo Baluchon. Scène ouverte-Bal gratuit de danses traditionnelles avec le duo Baluchon. Groupe Crépuscule

