Salle de l’institut, le samedi 26 février à 15:00

• L’ensemble de saxophones du CRR de Versailles dirigé par Nicolas Arsenijevic (programme Beethoven, Glazounov, David, Chalupka et Reich) • La Musique Municipale d’Orléans (direction François Denais) – saxophone soliste Samuel Jesset • Prestation musicale de l’ensemble Hélianthe dans le cadre de la remise des prix de leur dernier concours de composition (participation des compositeurs primés, particulièrement Valentin Capdevila, ancien élève du Conservatoire d’Orléans) et des musiciens de l’ensemble dans un programme de créations.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) sur réservation auprès du Conservatoire d’Orléans

Dans le cadre des Sax’ophonies Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T18:00:00

