[Scène ouverte] Avec les élèves de musiques actuelles d’Offranville Dieppe, jeudi 8 février 2024.

[Scène ouverte] Avec les élèves de musiques actuelles d’Offranville Dieppe Seine-Maritime

En partenariat avec Dieppe Scène Nationale, dans leur espace bar, certaines premières parties de soirée sont assurées par des élèves en formation de musique.

Les propositions sont en lien avec l’univers des spectacles du soir, proposés par DSN, dans le cadre de leur programmation. Retrouvez donc avant le spectacle « Montagnes » une scène ouverte avec les élèves de musiques actuelles des écoles Francis Poulenc d’Offranville et Lili Boulanger de Saint-Nicolas d’Aliermont.

>Entrée est libre et le bar ouvert restauration légère possible.

Bar de DSN

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 19:00:00

fin : 2024-02-08



