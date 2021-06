Scène ouverte aux musiciens du CRR Hôtel de Sully, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 4 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

L’Orchestre de chambre de Paris propose, cette année encore, son festival de Musique à cour et à jardin, à l’hôtel de Sully et dans l’enclos des Gobelins pour pas moins de 9 concerts !

Lars Vogt (piano) retrouvera à cette occasion les musiciens de l’orchestre pour une soirée pleine de classicisme avec Beethoven et Mozart. Maude Gratton (clavecin), Pekka Kuusisto (violon) et Deborah Nemtanu (violon) dirigeront chacun un concert depuis leur instrument. Les vents de l’orchestre vous préparent, quant à eux, une soirée toute mozartienne !

Pour la première fois cette année, l’orchestre cède la place à des artistes et ensembles invités pour plusieurs soirées Scène ouverte, comme les 4 et 10 juillet avec de jeunes interprètes du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Le 5 juillet, c’est le Concert de la Loge et Julien Chauvin qui viennent jouer un programme baroque tandis que le 27 août, Hervé Niquet et le chœur du Concert Spirituel interprèteront des œuvres de Gounod et Saint-Saëns.

Scène ouverte aux jeunes musiciens du CRR de Paris

MOZART

Cassation

TAFFANEL

Quintette à vent en sol mineur, extraits

JANACEK

Mladi, sextuor

Giovanna Finardi di Biagio Silva, flûte

Marie Brunet, clarinette

Cassandre Deydier, clarinette

Ana Garric, clarinette basse

Althéa Inial, hautbois

Chloé Ries, hautbois

Maximilien Guillemeteau, basson

Antoine Vanuxem, basson

Thaïs Audic, cor

Constance Mespoulet, cor

Hôtel de Sully 7 place des Vosges Paris 75004

Jean-Baptiste Millot