Scène ouverte aux artistes Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Indre

Scène ouverte aux artistes Éguzon-Chantôme, 29 avril 2022, Éguzon-Chantôme. Scène ouverte aux artistes Éguzon-Chantôme

2022-04-29 – 2022-04-29

Éguzon-Chantôme Indre Le restaurant “Le 27” organise une soirée scène ouverte. Si vous êtes chanteur, guitariste, pianiste ou encore batteur, venez partager votre talent sur scène ! Des instruments sont disponibles sur place (batterie, piano, guitares, micros…).

De quoi ambiancer votre soirée le temps d’un repas ou d’un verre entre amis. Scène ouverte aux artistes. +33 6 76 46 33 26 Le restaurant “Le 27” organise une soirée scène ouverte. Si vous êtes chanteur, guitariste, pianiste ou encore batteur, venez partager votre talent sur scène ! Des instruments sont disponibles sur place (batterie, piano, guitares, micros…).

De quoi ambiancer votre soirée le temps d’un repas ou d’un verre entre amis. ©le27

Éguzon-Chantôme

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme, Indre Autres Lieu Éguzon-Chantôme Adresse Ville Éguzon-Chantôme lieuville Éguzon-Chantôme Departement Indre

Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguzon-chantome/

Scène ouverte aux artistes Éguzon-Chantôme 2022-04-29 was last modified: by Scène ouverte aux artistes Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme 29 avril 2022 Éguzon-Chantôme Indre

Éguzon-Chantôme Indre