Capbreton Salle Océane - Casino de Capbreton Capbreton, Landes Scène ouverte autour de l’amour Salle Océane – Casino de Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Scène ouverte autour de l’amour Salle Océane – Casino de Capbreton, 22 janvier 2022, Capbreton. Scène ouverte autour de l’amour

Salle Océane – Casino de Capbreton, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

**Scène ouverte : venez lire et jouer vos textes préférès sur l’amour. 3 minutes sur scène pour partager vos lectures avec le public** En partenariat avec les associations Solycate, Grain de Sel, Vent de paroles et les Tréteaux du Vieil Adour Scène ouverte : venez lire et jouer vos textes préférès sur l’amour. 3 minutes sur scène pour partager vos lectures avec le public Salle Océane – Casino de Capbreton Place de la Liberté 40130 Capbreton Capbreton Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Salle Océane - Casino de Capbreton Adresse Place de la Liberté 40130 Capbreton Ville Capbreton lieuville Salle Océane - Casino de Capbreton Capbreton