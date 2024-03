Scène ouverte au Relai.s Des Futurs Le Relai•s Des Futurs Lormes, samedi 6 avril 2024.

Le Relai.s des futurs vous invite à sa première « Scène *très* ouverte » !

Soirée spectacle en participation libre, tous niveaux et tous modes d’expressions bienvenus

musique, performance, théatre, poésie, cabaret, manifeste, stand-up, etc.

dans la seule limite des valeurs du lieu.

Inscriptions sur place.

Matériel disponible sur place micro, piano, guitare éléctrique et accoustique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 23:55:00

Le Relai•s Des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@lerelaisdesfuturs.com

