le jeudi 3 février à 20:00

**Inscription pour participer close, tu peux venir à la jam de fin et rester attentif·ve aux prochains événements du Plan :)** _____ Viens avec ton ou tes instruments, interpréter des compos, reprises, etc… aucune limite, tous les genres sont acceptés ! Amis chanteur·euses, instrumentistes en tous genres, soyez les bienvenu·es parmi nous ! **La règle est simple :** chaque artiste solo ou en groupe se fait connaître en arrivant, et peut présenter 2 compositions ou reprises de son choix (_6 à 8 minutes_). La soirée se termine en un bœuf général !

Entrée libre

Les Scènes Ouvertes du Plan sont des temps forts dédiés aux musicien·nes amateur·ices, pros, solo ou en groupe, venez avec vos instruments partager votre musique ! Le PLAN 91130 Ris-Orangis avenue aragon Ris-Orangis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T20:00:00 2022-02-03T23:30:00

