SCÈNE OUVERTE AU COTYLÉDON Phalsbourg, lundi 9 septembre 2024.

Une scène, 3 morceaux max. à présenter, en solo, duo, trio, etc….. et un public¿¿

Voilà la soirée « scène ouverte » qui arrive au Cotylédon!

Amis musiciens, chanteurs, et public on vous attend nombreux pour partager une belle soirée ensemble!

Sur inscription pour les artistes à l’adresse contact@lecotyledon.org en précisant la composition du groupe et le style.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-09-09 20:30:00

fin : 2024-09-09

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est contact@lecotyledon.org

