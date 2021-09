Scène ouverte au BREC Créon, 25 septembre 2021, Créon.

Scène ouverte au BREC 2021-09-25 – 2021-09-25

Créon Gironde

Amis musiciens, amis amoureux de musique, venez l’écouter ou la jouer autour d’un verre et de délicieuses tapas !

Seul ou en groupe, libre à vous d’occuper la scène avec le ou les morceaux de votre choix.

La Jam-Session sera évidemment à l’honneur, pour que chaque musicien laisse libre cours à son imagination et se mélange aux autres.

Notre but est de créer une soirée qui réunisse partage, symbiose et créativité où chacun pourra s’exprimer librement dans les meilleures conditions, quelque soit son niveau ou ses influences musicales.

N’hésitez surtout pas à amener votre instrument ! Il y aura ce qu’il faut pour l’amplification.

BREC

dernière mise à jour : 2021-09-14 par