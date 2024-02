SCÈNE OUVERTE ADO -MJC BÉZIERS Béziers, samedi 13 avril 2024.

SCÈNE OUVERTE ADO -MJC BÉZIERS Béziers Hérault

2 ème édition de la scène ouverte ados chant, danse, théâtre, humour et musique réservation avant le 17 mars

C’est la deuxième édition de la scène ouvertes ados (chant, danse, théâtre, humour et musique) !

Vous êtes chanteur·se, musicien·ne, slameur·se, comédien·ne, humoriste, danseur·se et vous souhaitez partager votre talent ? Alors la Scène Ouverte Ados de la MJC CS Béziers est faite pour vous !

N’attendez plus et inscrivez vous avant le 17 mars via notre formulaire d’inscription pour être sélectionné·e et vous produire devant vos fans.

Conditions

Avoir entre 12 et 18 ans,

Être un artiste solo ou en groupe

Être amateur

Résider à Béziers ou dans un village alentour

Informations et inscriptions

Date limite d’inscription: 17 mars 2023 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement SCÈNE OUVERTE ADO -MJC BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2024-02-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE