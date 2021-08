Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura Scène ouverte à la Friche ! Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Scène ouverte à la Friche ! Hauts de Bienne, 28 août 2021, Hauts de Bienne. Scène ouverte à la Friche ! 2021-08-28 11:00:00 – 2021-08-28 La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola

Hauts de Bienne Jura EUR Scène ouverte

« Venez sur scène, le temps d’une chanson ou d’un slam… » Concert poétique et atelier d’écriture Buvette et barbecue, sans oublier la friche plage et ses jeux, complètent le programme de ce rendez-vous de la fin de l’été. Dans la soirée :

Concert de Delphine Capron et de Pierre Lacube pour un duo folk. Gratuit. A 18h : Concours > Sors ta plus belle chemise à fleurs ! Petite restauration fricheenherbe@gmail.com Scène ouverte

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Ville Hauts de Bienne lieuville 46.51242#6.02685