Scène ouverte à Julien Chauvin et au Concert de la Loge Hôtel de Sully, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 5 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

L’Orchestre de chambre de Paris propose, cette année encore, son festival de Musique à cour et à jardin, à l’hôtel de Sully et dans l’enclos des Gobelins pour pas moins de 9 concerts !

Lars Vogt (piano) retrouvera à cette occasion les musiciens de l’orchestre pour une soirée pleine de classicisme avec Beethoven et Mozart. Maude Gratton (clavecin), Pekka Kuusisto (violon) et Deborah Nemtanu (violon) dirigeront chacun un concert depuis leur instrument. Les vents de l’orchestre vous préparent, quant à eux, une soirée toute mozartienne !

Pour la première fois cette année, l’orchestre cède la place à des artistes et ensembles invités pour plusieurs soirées Scène ouverte, comme les 4 et 10 juillet avec de jeunes interprètes du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Le 5 juillet, c’est le Concert de la Loge et Julien Chauvin qui viennent jouer un programme baroque tandis que le 27 août, Hervé Niquet et le chœur du Concert Spirituel interprèteront des œuvres de Gounod et Saint-Saëns.

SCÈNE OUVERTE À JULIEN CHAUVIN ET AU CONCERT DE LA LOGE

HAENDEL

Water Music, suite n° 3

VIVALDI

Concerto pour violon n° 1 « Le printemps », extrait des Quatre Saisons

Concerto pour flûte n° 2 en sol mineur « La Notte »

Concerto pour violon n° 2 « L’été », extrait des Quatre Saisons

Concerto pour violoncelle en ré mineur

Concerto pour basson en do majeur

Julien Chauvin, direction et violon

Tami Krausz, flûte

Javier Zafra, basson

Felix Knecht, violoncelle

Le Concert de la Loge

Une phalange dont la réputation n’est plus à faire, le Concert de la Loge et Julien Chauvin monteront sur cette Scène ouverte. L’Orchestre de chambre de Paris connaît bien ce chef pour avoir travaillé avec lui à plusieurs reprises, en novembre 2020 puis en avril dernier, sur la dynastie des Bach et sur les partitions de Haydn. Ensemble, ils réfléchissaient à la façon d’interpréter des mélodies du XVIIIe siècle sur des instruments modernes. « Il faut parfois aller contre son instrument, qui se définit par des attaques plutôt moelleuses, pour obtenir des attaques qui tendent vers la timbale », expliquait ainsi le chef d’orchestre. Il a fondé en 2015 le Concert de la Loge, en souvenir du Concert de la Loge olympique, l’un des plus brillants de la fin du XVIIIe siècle. Julien Chauvin et ses musiciens jouent sur instruments anciens. Ils interpréteront à Sully des œuvres baroques, notamment Water Music de Haendel, pleine de panache et caractéristique de la musique d’apparat. Trois suites orchestrales composées en 1733 et jouées lors du périple le long de la Tamise du roi George Ier. Elles trouveront un cadre digne de leur haute extraction dans l’hôtel du surintendant des Finances d’Henri IV, Maximilien de Béthune, duc de Sully.

