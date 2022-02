Scène ouverte à File 7 File7 – Scène de musiques actuelles Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Soirée gratuite et ouverte à tous·tes ! Seul·e ou à plusieurs, vous souhaitez faire découvrir votre univers musical ? Alors ne manquez pas cette occasion pour jouer devant votre public ! **Inscriptions pour les groupes :** [**[https://bit.ly/3HGyLnX](https://bit.ly/3HGyLnX)**](https://bit.ly/3HGyLnX)

Entrée libre

Dédié à la scène locale, cet événement est l’occasion d’applaudir les projets musicaux du territoire. Venez découvrir les talents près de chez vous sur la scène du Club, lors d’une soirée conviviale ! File7 – Scène de musiques actuelles 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T23:30:00

