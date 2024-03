Scène Ouverte 85, Cours Saint-André, Échirolles (38) Le Pont-de-Claix, samedi 6 avril 2024.

Scène Ouverte avec L’Oiseau à plumes Samedi 6 avril, 10h00 85, Cours Saint-André, Échirolles (38) Gratuit

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T14:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T14:00:00+02:00

En 2021, les Journées de la flûte à bec accueillaient leur première scène ouverte ! Depuis, le festival en accueille plusieurs chaque année et chaque fois, elles se trouvent être des moments de partages, de rencontres et de découvertes entre musiciens de tout âge, de tout styles et de tout horizons. Ce sont des moments forts et précieux du festival qui se déroulent dans une bienveillance et un enthousiasme sans égale.

Face à son succès, il a été décidé de faire deux scènes ouvertes de 50min chacune, en parallèle du salon d’exposition :

une le samedi matin à 10h ;

et une le dimanche à 11h.

Les consignes sont les mêmes :

entre 5 à 7min de jeu par personne ou par ensemble ;accessible aux musiciens débutants comme aux confirmés ;

accessible aux solistes, comme aux ensembles s’ils comportent au moins une flûte à bec ;

les chaises, pupitres sont fournis ;

un clavecin est disponible.

Alors n’hésitez plus ! Et venez partager vos coups de cœur et faire découvrir toute les possibilités des flûtes à bec.

Date : Samedi 6 avril à 10h

Durée : 50min

Lieu : CRI Jean Wiéner 85 Cours Saint-André 38800 Le Pont-de-Claix

Prix : gratuit

Inscription musicien : resa@loiseauaplumes.org

(Pas besoin de réservation pour les spectacteurs)

source : événement Scène Ouverte publié sur AgendaTrad

