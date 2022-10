Scène ouverte

2022-11-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-30 EUR 5 5 10 minutes par artiste pour vous faire rire !!

L’opportunité de belles découvertes et l’occasion de se détendre les méninges.

Show ouvert à tout public, entre amis, collègues, en famille, en solo, en couple…

Professionnels, passionnés, artistes locaux, nouveaux talents… Une fois par mois, la scène de La Fontaine d’Argent est ouverte à 5 ou 6 humoristes dernière mise à jour : 2022-10-10 par

