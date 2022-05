Scène ouverte

Scène ouverte, 22 mai 2022, . Scène ouverte

2022-05-22 18:30:00 – 2022-05-22 5 10 Scène ouverte tous styles (chanson française, jazz, classique,…), chanteurs et musiciens amateurs.



Danielle Sainte-Croix & Joël Loviconi, piano Scène ouverte, rendez-vous au Rouge Belle de Mai ! Scène ouverte tous styles (chanson française, jazz, classique,…), chanteurs et musiciens amateurs.



Danielle Sainte-Croix & Joël Loviconi, piano

