Scène Ouverte #2 MJC de Sceaux Sceaux, vendredi 9 février 2024.

Scène Ouverte #2 Dans une ambiance conviviale et bienveillante, venez découvrir 6 groupes de tous styles et de tous niveaux qui n’ont qu’un seul objectif vous embarquer dans leurs univers musicaux et artistiques ! Vendredi 9 février, 20h30 MJC de Sceaux Tarif joué au dé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:00:00+01:00

Vous aimez dénicher de nouveaux artistes ? Mais ce que vous préférez par-dessus tout ce sont les surprises… Les soirées scènes ouvertes de la MJC sont vraiment faites pour vous !

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, venez découvrir 6 groupes de tous styles et de tous niveaux qui n’ont qu’un seul objectif vous embarquer dans leurs univers musicaux et artistiques !

Reçus dans des conditions techniques et sonores professionnelles, le but est de leur offrir durant une soirée un espace scénique professionnel et de leur permettre d’expérimenter un live en conditions réelles… pour le plus grand plaisir de vos oreilles !

Programmation à venir sur notre site.

MJC de Sceaux 21 rue des écoles 92330 sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjcsceaux.com/2023/12/04/scene-ouverte-2/ »}]

scène ouverte open mic