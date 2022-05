Scène off du festival de la paille Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Métabief

Scène off du festival de la paille Métabief, 30 juillet 2022, Métabief.

2022-07-30 12:00:00 – 2022-07-30 18:00:00

Métabief Doubs Métabief Le Festival de la Paille vous propose des concerts et spectacles gratuits dans le village, en partenariat avec les commerçants de Métabief !

12h Enelos à LA BRICOTTE

13h Wet Enough? au Gliss Café

14h LessWinter au Restaurant Le Tremplin Métabief

15h Red Sparks à Azureva Métabief

15h Lou Beurier Music au VTF Métabief

16h Compagnie Badabulle Spectacle “Encore Beaux” Les Sapins de l’Amitié – Claj Métabief (théâtre musical pour petits & grands) +33 3 81 49 13 26 http://www.festivalpaille.fr/ Le Festival de la Paille vous propose des concerts et spectacles gratuits dans le village, en partenariat avec les commerçants de Métabief !

