SCENE NATIONALE Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense Aubusson, mardi 26 mars 2024.

THÉÂTRE, MUSIQUE

Lauren Houda Hussein et Ido Shaked Théâtre Majâz

Avec ce spectacle en 3 épisodes, le temps d’une soirée, le Théâtre Majâz dessine une histoire de passions et de tragédies, d’identités morcelées et d’espoirs permanents.

Programme de la soirée | Menu oriental avec plat, dessert et thé (10 €)

18h à 23h30 Les entours des spectacles avec traiteur, caviste et librairie

19h • Spectacles Beyrouth ou bon réveil à vous ! puis Jérusalem, premiers pas sur la lune, et Paris, œil pour œil dent pour dent, avec entractes de 10 minutes.

21h15 • Dîner avec les artistes, concocté par « Les Drôles de Damas » et « Saperlipopote »

À partir de 13 ans | Suivi d’un dîner avec les artistes (réservation indispensable au 05 55 83 09 09) .

Début : 2024-03-26 19:00:00

fin : 2024-03-26

Avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

