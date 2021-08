Albi Scène Nationale Albi, Tarn Scène Nationale, un avant goût de la prochaine saison Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Scène Nationale, un avant goût de la prochaine saison Scène Nationale, 6 septembre 2021, Albi. Scène Nationale, un avant goût de la prochaine saison

du lundi 6 septembre au mardi 7 septembre à Scène Nationale

Comment se démarque cette nouvelle programmation ? « Chaque programmation est un pari et celle-ci ne déroge pas à la règle mais disons qu’elle a été pensée comme une invitation, pour chaque spectacle, à un voyage un peu extraordinaire, bien au-delà des frontières du réel. Une invitation à sortir de son quotidien pour se plonger dans une fiction pleine de découvertes et d’émotions qui font rêver, rire ou pleurer, qui ne laissent jamais indifférent. Nous serons heureux d’accueillir les fidèles abonnés comme tous ceux qui nous rejoindront. Nous espérons qu’ils prendront un réel plaisir à venir et à revenir à la SNA.» Quels sont les grands rendez-vous ? « Il n’y a jamais de petits rendez-vous à la SNA quand il s’agit d’accueillir des artistes dans une programmation. Mais pour se plier bien à l’exercice voici quelques dates à retenir : les 6 et 7 septembre à 19h au Grand Théâtre, le public pourra, sur réservation, assister à la présentation de la saison. Puis, le 18 septembre à 20h30 le spectacle Incandescences de la compagnie La Machine s’installera sur la place du Vigan avec un feu d’artifice et un bal en fin de soirée. La programmation sera dévoilée les 6 et 7 septembre. Entre grands classiques et belles découvertes, la directrice de la SNA, Martine Legrand, nous fait partager quelques rendez-vous incontournables Scène Nationale Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T19:00:00 2021-09-06T21:30:00;2021-09-07T19:00:00 2021-09-07T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Scène Nationale Adresse Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Scène Nationale Albi