Creuse 16 avenue des Lissiers Aubusson Creuse Aubusson Le vendredi 20 janvier 2023 à 20h30 au théâtre Jean Lurçat à Aubusson.

Durée : 1h20

A partir de 8 ans « Sauvage »

Le Maxiphone – Fred Pouget Un rebond du festival Du Bleu en hiver de Tulle Quand il a redécouvert le répertoire de pièces pour clavecin de Jean-Philippe Rameau, intimidant symbole du classicisme à la française, Fred Pouget (clarinettiste, compositeur, arrangeur) y a entendu « un bon vieux groupe de rock avec des riffs entêtants ». D’où le défi lancé par ce musicien repéré sur les scènes de musique traditionnelle et jazz, à une formation éclectique : dix polyinstrumentistes venant d’horizons différents, du jazz, des musiques traditionnelles, des musiques classiques contemporaines et de l’électro, tous au service de cette création du Maxiphone, compagnie basée en Corrèze. Aux côtés de Daniel Yvinec, Fred Pouget propose ainsi une écriture à partir de ce répertoire ultra-codifié, pour changer l’angle de l’écoute et faire découvrir un Rameau nouveau aux néophytes comme aux connaisseurs. Attention, si ce nouveau grand orchestre de musiques improvisées promet d’en raviver la puissance mélodique et rythmique, les couleurs instrumentales ne seront pas forcément là où elles sont attendues !

Commande de l’État Une écriture à partir de pièces pour clavecin de Jean-Philippe Rameau Direction artistique et composition Fred Pouget Direction artistique associée Daniel Yvinec Avec Fred Pouget clarinettes Guillaume Schmidt saxophones-effets-clavier Anne Colas flûtes Romain Baudoin vielle à roue Clémence Cognet violon Léonore Grollemund violoncelle Maarten Decombel guitares-mandoline-mandole Anne Quiller piano-rhodeminimoogg- synthé Anne Niepold accordéon diatonique Ömer Sarigedik basse –machines électro Adrien Chennebault batterie-percussions. 16 avenue des Lissiers Aubusson Aubusson

