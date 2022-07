SCENE NATIONALE – Le langage des oiseaux

2022-07-21 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-21 16:00:00 16:00:00 – Théâtre Jean Lurçat 10h30 et 16h

– durée 35 mn

– Expo + spectacle 8€ / spectacle seul 7€ LE LANGAGE DES OISEAUX

Collectif Maw Maw

Parce que les jeunes enfants s’emparent de la langue avec toute la liberté et la force de leur imagination lorsqu’ils entrent dans le langage, Awena Burgess et Marie Girardin nous invitent à un voyage sonore et visuel, sur les traces d’un oiseau. Dans l’espace d’un petit nid-cabane où s’installe le public, elles combinent les bruits, décortiquent les mots, bricolent avec la voix. Elles mêlent musiques et chants, ombres et dessins au fusain. – Théâtre Jean Lurçat 10h30 et 16h

