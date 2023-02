SCENE NATIONALE – Le Bal des Casse-cailloux, 7 mars 2023, FelletinFelletin .

SCENE NATIONALE – Le Bal des Casse-cailloux

2023-03-07 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-07 20:50:00 20:50:00

Le mardi 7 mars 2023 à 19h30 au Lycée des Métiers du Bâtiment à Felletin.

Durée : 1h20

A partir de 8 ans

« Le Bal des Casse-cailloux » : théâtre, musique

Cie Le Chat Perplexe

Une invitation à se souvenir

Jean Métégnier est né d’un père creusois et d’une mère italienne, ce qui n’a rien d’étonnant : à partir des années 20, la Creuse vit arriver nombre de familles antifascistes fuyant l’Italie de Mussolini. Et en particulier des tailleurs de pierre, à l’heure où l’essor des villes faisait exploser la demande en matière de pavés. Ils ne furent pas moins d’une centaine à investir les sous-bois autour du petit bourg de Sardent, pour transformer, 40 ans durant, d’innombrables boules de granit en bordures de trottoirs… Les artistes du Chat Perplexe ont suivi le chemin de ces italiens, photographiant les traces des chantiers sous les ronces et enregistrant la parole des derniers témoins de cette histoire, du Limousin à l’Italie du Nord.

Autour d’une installation photographique et sonore, ils présentent un « concert à histoires franco-italiennes ». Seul en scène à l’exception de figures sculptées, d’un accordéon, et autres guitares, mandoline, banjoline, tamburello e tutti quanti, Jean Métégnier rend un hommage empreint de tendresse et légèreté à ces forçats du granit, qui, rêvant à une vie meilleure, firent chanter et danser la Creuse.

L’exposition « Le fil de la pierre », visible au Théâtre Jean Lurçat et un livre-CD, Cogner Le Granit, accompagnent le spectacle

Ecriture et mise en scène Stella Cohen Hadria, Lucie Catsu Avec Jean Métégnier

