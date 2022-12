SCENE NATIONALE – Fractales Aubusson Aubusson AubussonAubusson Catégories d’évènement: Aubusson Aubusson

Creuse Aubusson Creuse Aubusson – Lancement de saison hivernale à 14h CIRQUE Libertivore – Fanny Soriano – 15h30 – durée 1h à partir de 8 ans Si la metteuse en piste Fanny Soriano parle le langage du cirque, elle n’a jamais été tentée de mettre ses récits en exploits. Elle préfère nous proposer une expérience de la beauté organique et questionner par-là les liens entre Nature et Nature humaine. Après Hêtre et Phasmes accueillis en 21/22 en Creuse, Fanny Soriano poursuit avec Fractales un cycle qui sonde la place de l’humain au sein de son biotope, le confrontant ici à l’inconstance d’un paysage en constante mutation. La scène est en perpétuelle transformation. Campés par des éléments naturels, les agrès et accessoires offrent des espaces de jeu de différentes hauteurs pour les interprètes : cinq acrobates-danseurs y accompagnent la lente métamorphose de leur environnement, l’esquivent, s’y heurtent, s’y fondent. Cette création est née en réaction à une série de grandes fins annoncées (système économique, équilibre écologique, …) et autres petites fins personnelles, souvent vues comme des trous noirs. À l’image des mouvements de planètes et cycles des saisons, n’y aurait-il pas une autre façon d’appréhender les changements, comme vecteur de renouveau ?

L’exposition « Apparitions » de Philippe Laurençon en collaboration avec la Cie Libertivore est à découvrir au théâtre jusqu’au 21 janvier. Écriture et chorégraphie Fanny Soriano Regard chorégraphique Mathilde Monfreux et Damien Fournier Interprétation Kamma Rosenbeck Nina Harper Voleak Ung Vincent Brière Léo Manipoud. Aubusson Aubusson

