SCENE NATIONALE – Exposition Photo « Apparaitions »

« APPARTITIONS » exposition photographique

Fanny Soriano, directrice artistique de la compagnie Libertivore associée depuis plus d’un an au théâtre a pris ses marques à Aubusson et sillonné le Plateau de Millevaches à notre invitation. Touchée par ces paysages, elle a invité le photographe Philippe Laurençon a saisir des apparitions circassiennes pour surprendre nos regards. Découvrez l’exposition photo issue de leurs « Apparitions » ! Aubusson Aubusson

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT Aubusson-Felletin

