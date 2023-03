SCENE NATIONALE – Entropie, 11 mars 2023, AubussonAubusson .

2023-03-11 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-11 19:55:00 19:55:00

Le samedi 11 mars 2023 à 19h00 à la Scène Nationale d’Aubusson – Théâtre Jean Lurçat.

Durée : 55 minutes.

A partir de 8 ans.

« Entropie »: danse

Léo Lérus – Cie Zimrael

Prix du public de l’édition 2021 du concours Podium.

Si Léo Lérus a fait le conservatoire de Paris, dansé au sein de différentes compagnies d’Angleterre, de Norvège, de Suède, du Danemark et d’Israël, c’est dans l’identité guadeloupéenne de ses origines qu’il va puiser l’inspiration de ses propres pièces. D’abord le Gwoka, fait de musiques, chants et danses aujourd’hui inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Et puis le Lewoz, rythme de combat qui remonte aux heures sombres de l’esclavage et a donné son nom à des célébrations populaires et festives où les percussionnistes sont défiés pour suivre les pas d’un danseur sorti de la foule.

En collaboration avec le compositeur Gilbert Nouno, le prodige Léo Lérus explore dans ce spectacle le concept d’entropie, qui évalue le désordre lié à la production d’énergies. Deux danseuses et deux danseurs s’enjaillent en quatuor, revisitent des gestuelles, se défient, se toisent, se rassemblent…. Et font ainsi varier lumières et création sonore grâce à une série de capteurs. Ou comment chorégraphier le désordre vivant.

Chorégraphie Léo Lérus, en collaboration avec les interprètes.

Concept musical : Léo Lérus,Gilbert Nouno Avec Ndoho Ange, Maëva Berthelot, Léo Lérus, Shamel Pitts

