Le Peu du monde Vendredi 16 décembre, 20h30 Scène nationale d'Orléans

Tarifs de 5€ à 20

Hommage théâtral et musical à la poétesse grecque Kiki Dimoula. Scène nationale d’Orléans Boulevard Pierre segelle Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Deux ans après le décès de Kiki Dimoula, la compositrice grecque Sophia Alexandrou, le plasticien tchèque Vojtěch Janyška et le metteur en scène français Éric Cénat unissent leurs arts pour célébrer cette figure emblématique de la poésie grecque. Dans son répertoire, Le peu du monde a une place toute particulière. Ecrit en 1971, traduite en plusieurs langues, cette œuvre lui a apporté une notoriété mondiale. Elle y dépeint le temps qui passe, la vie quotidienne, la solitude dans un ton doux-amer. Son regard si singulier résonne encore aujourd’hui. Pour illustrer ce texte intemporel, les 3 artistes européen entremêlent, sur scène, création musicale au piano, voix françaises et grecques parlées ou chantées, et projections animées de peintures à l’aquarelle. Une manière pour eux de redonner vie à cette œuvre et de la rendre éternelle.

