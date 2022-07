SCENE NATIONALE – De l’une à l’hôte Aubusson Aubusson AubussonAubusson Catégories d’évènement: Aubusson Aubusson

Colline du Chapître 19h

– durée 45 mn

– gratuit DE L’UNE A L’HÔTE

Violaine Schwartz

DE L'UNE A L'HÔTE

Violaine Schwartz

Sur scène, il y a Victoria la circassienne hispanophone et Violaine la comédienne française qui déclinent, par des gestes, des mouvements du corps, des mots toutes les situations liées à l'hospitalité, comme autant de jeux de rôles possibles. A notre époque où l'on craint déjà pour sa place, comment en faire à l'autre ?

Colline du Chapître 19h – durée 45 mn – gratuit

