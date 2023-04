Anachronique paléolithique – portrait 04 – Lascaux Copies Scène Nationale de l’Essonne – Théâtre de l’Agora Évry Catégories d’Évènement: Essonne

Anachronique paléolithique – portrait 04 – Lascaux Copies
Jeudi 13 avril, 18h00
Scène Nationale de l'Essonne – Théâtre de l'Agora
Entrée libre – Gratuit

Anachronique paléolithique ! – Portrait #04 Lascaux copies est un nouveau portrait autour de la grotte de Lascaux construit et jouez en collaboration avec les étudiants de l'Université d'Évry. En 1948, la grotte de Lascaux est ouverte au public. C'est la grande consécration d'une « France millénaire » qui renaît au sortir de la seconde guerre mondiale en se prétendant « berceau de l'art ». Un million de visiteurs l'abîme pendant quinze ans. En 2007, une association demande à l'Unesco de placer la grotte de Lascaux dans la liste du Patrimoine mondial en péril et souhaiterait que l'État français soit relevé de sa « gestion catastrophique » de ce joyau du patrimoine paléolithique.

Pourtant, ce n’est pas faute d’essayer de la protéger et d’en tirer toutes les reproductions techniques possibles et imaginables : reproduction à l’échelle, reproduction 3D, reproduction itinérante. Pour que la grotte reste accessible, il faut qu’elle soit fausse ; comme le théâtre.

Ce spectacle sera suivi d’un échange avec le metteur en scène, Victor Thimonier. Direction artistique ou mise en scène : Victor Thimonier – Collaboration artistique : Pierre Andrau

Dramaturgie : Léa Carton de Grammont – Lumières : Hugo Dragone – Musique : QUID – Juliette Sedes et Paul Goutmann – Scénographie : Amelie Vignals – Administration : Héloïse Vignals – Avec : Pierre Andrau, Lilas Bennadjema, Romeo Bikebi, Paul Goutmann, Morgane Hamon, Agathe Janeczko, Issouf Montell Koné, Franck Daniel, Lazarre Clarisse, Meslem, Valentin Mironneau, Soraya Mochk, Charlotte Pâris, Mathias Pouret, Léandre Pouvreau, Juliette Sedes

