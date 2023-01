Concert de Nouvel An Scène Nationale de l’Essonne – Théâtre de l’Agora Évry Catégories d’Évènement: Essonne

Concert de Nouvel An Scène Nationale de l’Essonne – Théâtre de l’Agora, 26 janvier 2023, Évry. Concert de Nouvel An Jeudi 26 janvier, 17h00 Scène Nationale de l’Essonne – Théâtre de l’Agora

Gratuit et ouvert à tous

L’Université d’Évry et la Scène Nationale organisent un concert du Nouvel An le 26 janvier à partir de 17h. Scène Nationale de l’Essonne – Théâtre de l’Agora Place des Terrasses de l’Agora – Evry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

2023-01-26T17:00:00+01:00

2023-01-26T19:00:00+01:00

