ANOUCH SCENE NATIONALE DE BOURG EN BRESSE Bourg En Bresse, mercredi 15 mai 2024.

AnouchAndré Manoukian trio & Dafné KritharasEt si André Manoukian nous livrait aujourd’hui son concert le plus personnel, le plus intime ?Celles et ceux qui l’écoutent en tant que chroniqueur, ne connaissent pas forcément son talent de compositeur quand il enfile sa casquette de pianiste jazz. Dans Anouch, album trèspersonnel, majestueux et solaire, André Manoukian se livre en musique sur ses origines. Accompagné de ses deux complices musiciens et de l’incroyable voix de Dafné Kritharas, il nousinvite à traverser une aventure musicale riche, parée de multiples sonorités. Jazz, musique classique, flamenco ou encore folklore arménien se croisent et se mêlent pour tisser polyrythmies et thèmes entêtants. Manoukian n’a jamais semblé aussi libre que dans ce nouvel album, enrichi sur scène de la voix de la chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas.Un concert tendre et mélodieux qui n’est que douceur pour l’âme. Et ça tombe bien : Anouch, le prénom de sa grand-mère qui a fui le génocide arménien, signifie doux, sucré…Grande SalleDurée 2 hÀ partir de 12 ansPiano André ManoukianDoudouk Rostom KhachikianVioloncelle Guillaume LatilChant Dafné KritharasProduction Cashmere Prod© Antoine Jaussaud

Tarif : 37.50 – 48.00 euros.

Début : 2024-05-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

SCENE NATIONALE DE BOURG EN BRESSE 9 COURS DE VERDUN 01000 Bourg En Bresse 01