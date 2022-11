Le petit B Scène Nationale Carré-Colonnes – Grands Foyers Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Le petit B Scène Nationale Carré-Colonnes – Grands Foyers, 4 février 2023, Saint-Médard-en-Jalles. Le petit B Samedi 4 février 2023, 11h00 Scène Nationale Carré-Colonnes – Grands Foyers

Tarifs 12€-10€-9€

La chorégraphe Marion Muzac entraîne les enfants dans un monde doux et merveilleux où résonne une version toute neuve du Boléro de Ravel. Scène Nationale Carré-Colonnes – Grands Foyers Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/le-petit-b-festival-pouce-marion-muzac-sam-4-fevrier-2023/ »}] [danse – jeune public] / création 2022 Le petit B Marion Muzac – – –

20min – à partir de 2 ans

Enfin un spectacle que l’on peut toucher ! Le petit B s’adresse au très jeune public, dès 3 mois, jusqu’à la grande section de maternelle. La chorégraphe Marion Muzac entraîne les enfants dans un monde doux et merveilleux où résonne une version toute neuve du Boléro de Ravel. Le public sera invité à regarder avec tout son corps. Les bébés et les très jeunes enfants passent leur temps à essayer de comprendre et explorer le monde avec leurs corps. Ils seront totalement libres de venir expérimenter cette surface faite de matières, de rondeurs et de sons. Sur ce tapis d’éveil contemporain les couleurs sont unies et douces. C’est là que surgissent des apparitions magiques qui mettront tout le monde en mouvement !

coproduction dans le cadre du réseau LOOP – une commande dans le cadre du programme « Les mouvements minuscules »

dans le cadre de POUCE ! Festival danse jeune public

Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard / Blanquefort

en partenariat avec la Scène Nationale Carré-Colonnes

Catégories d'évènement: Gironde, Saint-Médard-en-Jalles

