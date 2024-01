Gradiva, celle qui marche : spectacle de flamenco Scène Nationale Albi, vendredi 22 mars 2024.

Gradiva, celle qui marche : spectacle de flamenco spectacle de flamenco 22 et 23 mars Scène Nationale PT:26€ / moins de 15 ans: 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T20:30:00+01:00

Gradiva, celle qui marche

En partenariat avec la Scène Nationale d’ALBI-Tarn

Stéphanie Fuster a été accueillie en 2012 à Albi. Jeune bailaora toulousaine

fraîchement débarquée de Séville , Flamenco Pour Tous l’a soutenu dans son ascension avec amitié.

Gradiva, celle qui marche correspond à l’artiste magnifique et à la femme généreuse qu’elle est devenue. La figure féminine d’un bas-relief antique inspire à la danseuse une mise à nue du flamenco dans un solo libérateur. Magnifique

Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples 81000 ALBI Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 12 51 30 »}, {« type »: « email », « value »: « flamencopourtous.albi@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 38 55 56 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.albilletterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 49 48 80 »}, {« type »: « link », « value »: « http://reservation.albi-tourisme.fr »}]

danse flamenco