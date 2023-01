SCENE NATIONALE – A la vie Aubusson Aubusson, 26 janvier 2023, AubussonAubusson OT Aubusson-Felletin .

SCENE NATIONALE – A la vie

Aubusson Creuse Aubusson

2023-01-26 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-26

Aubusson

Creuse

Aubusson Creuse Aubusson

Le jeudi 26 janvier 2023 à 19h30 à la Scène Nationale d’Aubusson – Théâtre Jean Lurçat.

Durée : 1h45

A partir de 14 ans.

Soirée « à tous les étages » à partir de 7 ans.

« À la vie ! » : Théâtre

Cie Babel – Élise Chatauret

On peut être quelqu’un toute sa vie et quelqu’un d’autre à la fin.

C’est une des scènes les plus théâtrales de tout répertoire qui se respecte : un·e comédien·ne passe l’arme à gauche. À la vie ! commence ainsi, par une succession d’entrées fracassantes suivies de morts subites, que les artistes de la compagnie Babel jouent avec une jubilation palpable. Avant de nous amener dans les coulisses d’une enquête menée par l’équipe du spectacle, en milieu hospitalier (lieu où se livrent aujourd’hui en France 80 % des derniers soupirs) et auprès du Centre d’éthique clinique rattaché à l’Hôpital Cochin à Paris, qui accompagne soignants et soignés sur des décisions médicales éthiquement difficiles.

L’autrice et metteuse en scène Élise Chatauret et le dramaturge Thomas Pondevie se penchent sur la fin de vie en inventant un « théâtre documenté » qui nourrit sa fiction de récits poignants, de troublants cas de conscience, de mille et une questions vivifiantes et d’une certitude : apprendre à mourir est un hommage à la vie.

Suivi d’un « Creuset des idées »

Écriture de Élise Chatauret, Thomas Pondevie, la Compagnie Babel Mise en scène Élise Chatauret Dramaturgie et collaboration artistique Thomas Pondevie Avec Justine Bachelet, Solenne Keravis, Emmanuel Matte, Charles Zévaco, Juliette Plumecocq-Mech

Aubusson Aubusson

dernière mise à jour : 2022-12-06 par OT Aubusson-Felletin