La cabane à sucre… d’orge, le vendredi 17 décembre à 17:00

Lissa Liberté : un univers plutôt intimiste ou chaque mot se veut au plus près de ses émotions, avec le souhait évidemment de toucher la sensibilité d’un public mais surtout et avant toute chose pour se faire du bien à elle, se délivrer, se libérer. Elle a choisi il y a quelques mois de s’exprimer par le biais de la musique, de sa voix, de la chanson “à texte” pour se raconter : dire ses peurs, ses angoisses, ses rancœurs, sa tristesse, la liberté…

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Découverte de jeunes artistes locaux La cabane à sucre… d'orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T17:00:00 2021-12-17T19:00:00

