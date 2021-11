Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Scène musicale La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Scène musicale

le vendredi 10 décembre à 17:00

Ketho King : Artiste, compositeur et interprète Ketho King un mélomane qui partage sa passion avec des rythmes très variés du hip hop au rap en passant par la soul afrobeat.

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Découverte de jeunes artistes locaux La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

2021-12-10T17:00:00 2021-12-10T19:00:00

Châtellerault, Vienne