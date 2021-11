Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Scène musicale La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

La cabane à sucre… d’orge, le vendredi 3 décembre à 17:00

Iris est âgée de 12 ans et collégienne à Châtellerault. Elle a découvert la K-POP et a choisi d’interpréter ce nouveau style musical. Élève au Conservatoire Clément Janequin en chant et piano, elle est heureuse de partager sa voix avec vous sur scène

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

Découverte de jeunes artistes locaux La cabane à sucre… d'orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T17:00:00 2021-12-03T19:00:00

