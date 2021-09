Scène Musicale – Foire de Marseille 2021 parc chanot, 24 septembre 2021, Marseille.

Scène Musicale – Foire de Marseille 2021

du vendredi 24 septembre au lundi 4 octobre à parc chanot

Située en plein cœur de la Foire, la Scène Musicale accueillera une soixantaine de chanteurs ou groupes. L’occasion de découvrir des talents rock ou s’illustrant également dans d’autres univers tels que la pop, le rap ou encore le gospel. Qu’ils soient chanteurs ou musiciens, la Foire leur offre un véritable tremplin. * Le 24/09 → Les Cigales Engatsées 3PC Georges Marule Chanson pour Veiller Tard J-Peas Christophe Damour Trio Italiano * Le 25/09 → Christian Dessinsa Tribute Johnny Hallyday Carré Blanc Claire Julie Deus Exx Machina Angelo Cathy Azoulay Origine M.siid Isabelle Siena Trio Italiano * Le 26/09 → Leeds Kevin Seres Antic Radio Florent Jean Louis Super Zooper Origins Of Nebulae L’étoile Bleue Trio Italiano * Le 27/09 → Julien Gomez Trio Lirro Fusion Lina Vilas Jean Gomez Stardust Company Trio Italiano * Le 28/09 → Tribute Cabrel Les Noname Richard Lesage Leko Francine Cazanobe Charlie M. Trio Italiano * Le 29/09 → Les Sanguins Saam Jean Gomez The Spacesheeps Moz Lola Trio Italiano * Le 30/09 → Maxilaire Philippe Roche Véronique Zerki Tom Ostinet Lorenzo Patmana Yann Hanvic Trio Italiano * Le 30/09 → Maxilaire Philippe Roche Véronique Zerki Tom Ostinet Lorenzo Patmana Yann Hanvic Trio Italiano * Le 01/10 → Replic The Red Shoes Square Cat’t Mage Joya Belooga Treize Faustine Watermill Trio Italiano * Le 02/10 → Moods In Time Les Voix de la Terre Inside Trees Myriam Mariastella Nevermind Trio Italiano Melanie Thomas Tchoun * Le 03/10 → The MotorElastic Romain Cardone Castor Troy Histrion Reggalade Matt Chante Renaud Zize du Panier Trio Italiano * Le 04/10 → Enzo Arguera Callin’s Berthe Eric Ida Martin C Pirana Nancy M

Gratuit

parc chanot Rond point du Prado 13008 Marseille Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



