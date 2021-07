Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Scène musicale de Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Scène musicale de Rives-en-Seine Rives-en-Seine, 15 août 2021, Rives-en-Seine. Scène musicale de Rives-en-Seine 2021-08-15 16:30:00 – 2021-08-15 Place d’Armes Caudebec-en-Caux

La Ville invite le groupe Absolute pour un grand concert gratuit sur la place d'Armes.

Détails Catégories d'évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Lieu Rives-en-Seine Adresse Place d'Armes Caudebec-en-Caux Ville Rives-en-Seine