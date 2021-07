Nantes Parc de la Meta Loire-Atlantique, Nantes Scène mobile bête de scène Parc de la Meta Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public Autour de la BÊTE DE SCÈNE, des espaces de convivialité et siestes sonores, collectage d’histoires du quartier, et cette année… des massages-contés ! 16h : Artistes surprise des paniers artistiques Ouvrir l’horizon 17h :Frida MORRONEraconte « L’amour des trois oranges » Il était un prince qui ne voulait se marier qu’avec une fille « blanche comme le lait et rouge Il était un prince qui ne voulait se marier qu’avec une fille « blanche comme le lait et rouge comme le sang ». Pour la trouver, le prince doit partir en voyage et voler les trois oranges magiques de la Sorcière de la Forêt Noire… 18h : concert Cultures du nomadisme – CieSystème BJ-M. NIVAIGNE(percussions),Samir AOUAD (Oud),Erwan HAMON (flûte) Par la compagnie La lune rousse Parc de la Meta rue de l’Étang Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

