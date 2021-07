Nantes Parc de la Meta Loire-Atlantique, Nantes Scène mobile bête de scène Parc de la Meta Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Scène mobile bête de scène Parc de la Meta, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Nantes. 2021-07-24

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Tout public Sur la scène mobile Bête de scène au Parc de la Meta (rue de l’étang à Nantes) Autour de la Bête de Scène, des espaces de convivialité et siestes sonores, collectage d’histoires du quartier… Tout l’après-midi : Jeux de table, jeux en bois… Retrouvez le bar à jeux de l’association La sauce ludique 17h : Spectacle sur la Bête de scène la conteuse Nathalie LEONE raconte « Des olives et des oranges » Sur le marché de la ville blanche, on trouvait des épices, de l’huile, les babouches, Sur le marché de la ville blanche, on trouvait des épices, de l’huile, les babouches, des pyramides d’oranges et des jarres d’olives…et puis des conteurs. Nathalie LEONE nous raconte quelques-uns de ces contes méditerr Par la compagnie La lune rousse, en partenariat avec La sauce ludique Parc de la Meta rue de l’Étang Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la Meta Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Parc de la Meta Nantes