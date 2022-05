Scène K : Innvivo Médiathèque Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Scène K : Innvivo Médiathèque Mérignac, 25 juin 2022, Mérignac. Scène K : Innvivo

Médiathèque Mérignac, le samedi 25 juin à 15:30

Innvivo est un trio issu de la Nouvelle-Aquitaine qui chaloupe entre rap, chanson francophone et musique electro. _En partenariat avec le Krakatoa._ _Sur inscription / Tout public_ En partenariat avec le Krakatoa, venez rencontrer le groupe Innvivo. Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T15:30:00 2022-06-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Médiathèque Mérignac Adresse 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Ville Mérignac lieuville Médiathèque Mérignac Mérignac Departement Gironde

Médiathèque Mérignac Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Scène K : Innvivo Médiathèque Mérignac 2022-06-25 was last modified: by Scène K : Innvivo Médiathèque Mérignac Médiathèque Mérignac 25 juin 2022 Médiathèque Mérignac Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde