FESTIVENTAIL Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe, 8 juin 2024, Sablé-sur-Sarthe.

FESTIVENTAIL Samedi 8 juin 2024, 20h30 Scène Joël Le Theule Pour le spectacle > Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif enfant : 9 €

FESTIVITÉS

DU 25 MAI AU 8 JUIN

DATE DU SPECTACLE

Samedi 8 JUIN ~ 20H30 ~1h20

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Du 25 mai au 8 juin 2024, l’Éventail célèbre ses 40 ans d’existence : une dernière fête fantasque, merveilleuse et burlesque ! Implantée à Sablé depuis 24 ans, cette compagnie emblématique a sillonné le monde avec ses spectacles : Hong-Kong, Montréal, Drottningholm, Mexico, Versailles, Tourcoing, Biarritz… Avec sa chorégraphe Marie-Geneviève Massé, elle vient saluer le public sabolien d’un dernier rond de poignet. Telle la fée Alcine sur son île enchantée, profitez ainsi de deux semaines de réjouissances, pleines de surprises comme seul le baroque peut en créer. Au programme : parade, exposition, goûter et cocktail baroques, bal costumé, conférence humoristique, caravane baroque, ateliers artistiques, projections de spectacles, interview, clôturés sur scène par l’immanquable dernière création de la compagnie.

Accompagner la création

Il nous semblait important d’être aux côtés de cette compagnie mythique, implantée sur Sablé-sur-Sarthe, pour sa dernière année. Le Festiventail clôturera notre saison 23-24 avec une création unique, coproduite par L’Entracte, portée par la chorégraphe Marie-Geneviève Massé et les artistes talentueux qu’elle aura réunis pour l’occasion.

© Stephane Belocq